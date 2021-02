Ponte c'è! svela i suoi candidati

PONTE CAPRIASCA - Cinque candidati al Municipio e dieci al Consiglio comunale con un obiettivo in comune: «Far ritornare Ponte Capriasca un comune formato famiglia, risolvendo l’impasse politica dell’ultima legislatura». Si presenta così la nuova lista civica "Ponte c'è!".

Per l’esecutivo si presentano Guido Lepori (Municipale uscente e già candidato al Gran Consiglio per la Lega), Diego Baratti (Consigliere Comunale uscente, presidente Giovani UDC Ticino e già candidato al Gran Consiglio e al Consiglio Comunale per l’UDC), Roberta Bertozzi (Consigliere Comunale uscente), Chrystian Barudoni (Consigliere Comunale uscente) e Andrea Bertozzi (Consigliere Comunale uscente, già candidato al Gran Consiglio per il PPD).

Ad affiancare questi cinque nomi ci saranno, come candidati al legislativo, anche Giulia Lepori, Alessandro Tettamanti, Rocco Luberti, Giulia Bertozzi e Daniele Reguzzoni.

Gli obiettivi numerici della lista? «Entrare in Municipio e conquistare almeno 5 seggi in Consiglio comunale. Solo in questo modo sarà possibile costruire una Ponte Capriasca del futuro, attraverso una politica di collaborazioni, sinergie e passione per far di Ponte Capriasca di nuovo un comune attrattivo».