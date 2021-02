L'UDC schiera la squadra per Lugano

LUGANO - L’Assemblea della sezione luganese dell’UDC, riunitasi online ieri sera online a causa dell’attuale situazione sanitaria, ha proceduto all’approvazione delle liste e delle candidature per le prossime elezioni comunali del 18 aprile 2021.

Nel suo intervento introduttivo il Presidente sezionale Alain Bühler ha ricordato la «necessità di un cambio di marcia per Lugano, per fare in modo che la Città torni ad essere a pieno titolo la locomotiva del Cantone».

Per quanto riguarda la corsa in Municipio, l’Assemblea sezionale ha confermato le candidature di Raide Bassi, Alain Bühler e Tiziano Galeazzi, che si uniranno ai quattro candidati della Lega dei Ticinesi sulla lista unica per il Municipio.

È stata inoltre approvata la lista dei candidati al Consiglio comunale.

Andreetti Paolo, Bassi Raide, Bühler Alain, Casera Moreno, Chiesa Antonio, Croce Ezio, Foraboschi Ivano, Galeazzi Tiziano, Gambazzi Stefano, Genoud Sandrine (UDF), Mandilas Eleni, Mazzucchelli Siro, Mellini Eros Nicola, Padovan Fabio, Queleroso Antimo, Reichlin Paolo, Reichlin Maurizio, Rusconi Zahra, Rusconi Alan, Spacio Fausto (UDF), Szerdahely Ferenc, Testorelli Rosita, Vigilante Marco, Wachter Simon James.