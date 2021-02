Il PLR della capitale approva le liste per le comunali

BELLINZONA - Si è svolto oggi, dinanzi a un notaio, lo spoglio dei voti espressi per via circolare dall’Assemblea della Sezione PLR di Bellinzona. Tra le 179 schede inoltrate, 144 sono tornate al mittente e 142 erano valide (due quelle nulle).

Tutte le trattande, precisa la sezione in una nota odierna, sono state approvate a larga maggioranza e tra queste vi era anche quella relativa alla lista per il Municipio per le prossime elezioni comunali di aprile. I sette candidati confermati, ricordiamo, sono il municipale uscente Simone Gianini, Renato Bison, Silvia Gada, Fabio Käppeli, Michela Pini, Damiano Stroppini e Nicola Zaharulko

È stata pure approvata la lista per il Consiglio comunale, che al momento della convocazione dell’Assemblea contava 50 candidati sui 60 posti disponibili. È stata per questo approvata la delega al comitato per la ricerca di ulteriori nominativi. La lista definitiva per il Legislativo sarà resa nota lunedì 8 febbraio.

