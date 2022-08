Adolescenza: i rituali della crescita

Chi ha paura dell’adolescenza? Questa tappa inevitabile nella vita di ognuno rappresenta un periodo apparentemente interminabile per molti genitori che si ritrovano a convivere con piccoli estranei dalle fattezze familiari. Ragazzini che solo vagamente ricordano i bambini che erano, proiettati come sono ad intraprendere il proprio percorso di rivoluzione personale a suon di ribellioni e trasformazioni impressionanti. La reazione che questi atteggiamenti del tutto nuovi provocano nei genitori può essere di eccessiva apprensione o di giudizio imperituro: due posizioni opposte, ma ugualmente fuorvianti. Il dialogo deve rimanere, anche a costo di sforzi e sacrifici, la via da percorrere per non creare divari che rischiano di diventare insanabili. Ogni atteggiamento evidentemente contraddittorio di un figlio adolescente deve essere inteso dai genitori come una esternazione delle proprie esigenze oltre che la manifestazione di una crescita fatta anche da errori.