Tutti in piscina senza stress!

Un’ottima alternativa al mare o al lago, durante la bella stagione, è sicuramente la piscina da frequentare al di là dei corsi e dell’agonismo. Il tempo trascorso in acqua non è mai perso perché rappresenta un modo divertente per migliorare la coordinazione motoria, per tonificare i muscoli e per rinfrescarsi. Ed il tutto vale per adulti e bambini. L’importante è organizzarsi al meglio ed equipaggiarsi con tutto il necessario, soprattutto per le esigenze dei più piccoli, per evitare che il divertimento si trasformi in un incubo. Preparare una lista con tutto l’occorrente per una giornata in piscina o per la prima di una lunga serie, non deve sembrare esagerato perché in realtà ci sono tante cose delle quali ci si rende conto di non poter fare a meno subito dopo averle menzionate.