Impugnare correttamente la penna non è così facile come sembra

E tutto questo risulta fondamentale anche nell’assunzione della corretta posizione del bambino rispetto al foglio sul quale deve scrivere: non troppo vicino, con il busto eretto e solo lievemente inclinato in avanti e la mano che non scrive aperta e ben poggiata sul foglio, sotto l’altra. Per mancini e destrorsi valgono le stesse regole pe la corretta impugnatura della penna che, è bene ricordarlo, è anche alla base del corretto sviluppo della scrittura e della lettura. Le insegnanti della scuola d’infanzia guidano i piccoli nei primi grafismi aiutandosi con utili strumenti a disposizione come colori a dita e triangoli di cera che migliorano l’allenamento delle manine e favoriscono l’approccio all’impugnatura a pinza. Un lavoro più faticoso di quanto possa sembrare soprattutto per i bambini, ma necessario per evitare problemi ed aiutare i pargoli ad evitare impugnature con il palmo della mano o il pugno chiuso. Ogni difetto di impugnatura deve essere delicatamente corretto senza indugiare. Aspettare, supponendo che il piccolo corregga autonomamente i propri errori, è inutile e controproducente ed intervenire quando il bambino arriva alla scuola primaria è molto complicato ed ancor più faticoso.