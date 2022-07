Epistassi gravidica: quando allarmarsi?

Nulla di cui preoccuparsi, in realtà, perché il fenomeno, sebbene possa essere impressionante e poco gradevole, non ha alcuna conseguenza e non è sintomo di alcunché di preoccupante. Il sanguinamento si verifica di solito quando la donna incinta starnutisce o quando si mette in piedi di scatto dopo essere stata sdraiata, e generalmente compare dalla fine del terzo trimestre sino alla fine della gravidanza per poi generalmente sparire dopo il parto. Insieme all’epistassi si possono avere anche nausea, stitichezza, gonfiore, mal di schiena e stanchezza diffusa. Per ovviare all’inconveniente si può puntare sulla prevenzione del fenomeno bevendo molto per una corretta idratazione anche delle mucose e mangiando cibi ricchi di vitamine C ed E.