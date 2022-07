Gonfiabili e bambini: precauzioni per l'uso

I primi non sono dispositivi di protezione individuale e non possono essere nemmeno considerati come ausili per il nuoto, ma sono spesso utilizzati per consentire ai bimbi più piccoli di stare in acqua con mamma e papà, sgambettando in posizione eretta. La sicurezza di questi salvagenti risponde a specifici parametri di galleggiabilità e stabilità che impediscono che il salvagente si possa ribaltare e sono indicati dalle disposizioni della norma EN 13138-3 che vieta forme e colori che possano renderli simili a giochi e persino le scritte facenti riferimento alla sicurezza. I giubbotti galleggianti ed i braccioli, invece, sono riconosciuti come dispositivi di protezione individuale se conformi alle disposizioni in materia previste per legge. Istruzioni ed indicazioni per l’uso – dalla verifica delle camere d’aria gonfie al peso dell’utilizzatore – rendono affidabile il prodotto ed è necessario consultarle e, ovviamente, rispettarle.