Venerdì fiabe e musica a merenda per i più piccoli

MENDRISIO - Sarà un venerdì dedicato alla musica e alla fantasia quello in arrivo. Al centro LaFilanda di Mendrisio si svolgerà lo spettacolo “Fiabe e musica a merenda”, dedicato ai bambini tra i sei e i dieci anni.

Si tratta di un progetto sviluppato all’interno della Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana che vede protagonista il noto attore Claudio Moneta accanto a studenti del Conservatorio di età compresa tra i sette e gli undici anni.

La fiaba, grazie alla sua forma e al mondo fantastico che rappresenta, fornisce una chiave d’accesso ideale per far conoscere la musica e gli strumenti.

"Il Mago e l’orchestra" è il titolo proposto venerdì alle 17 (merenda dalle 16.30) al centro LaFilanda e replicato sabato 30 aprile (in occasione delle porte aperte) alle 10.30 (rinfresco dalle 10) presso il Conservatorio della Svizzera italiana, sede di Mendrisio (Piazzale del Municipio).

“Clang, Stumpf, Patatrac…” sono gli strani suoni emessi dagli strumenti musicali di un’orchestra particolare. In un paese lontano, per colpa di un mago alquanto distratto, ogni strumento anziché ben suonare aveva iniziato a rumoreggiare. Il direttore non sa più cosa fare, ma per fortuna la soluzione è in mano a un gruppo di bambini che ha le idee molto chiare…

Particolarmente ampia la gamma degli strumentisti che parteciperanno: Evan Ieria, fisarmonica, Margherita Bacchi, pianoforte, Oriana Fink, arpa, Costanza Santarelli, violino, Vittoria Santarelli, viola, Ester Mallamaci, flauto traverso, Angelica De Almeida Santos, chitarra, Giovanni Fia, clarinetto, Theo Fumagalli, trombone, Noemi Bazzurri, sax contralto, Enea Errico, violoncello, Federico Lemetti, percussioni e il Coro “Piccole voci” diretto da Alessandro Passuello.

Dopo lo spettacolo, a chi fosse interessato, è offerta la possibilità di riservare una lezione di prova gratuita di uno strumento musicale nella sede della scuola di musica, oppure, il sabato mattina, provarne uno direttamente in sede. L’entrata è gratuita. È possibile prenotare scrivendo a prenota.musicanelmendrisiotto@gmail.com oppure telefonando allo +41 76 72 45 438.