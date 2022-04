Costume da bagno: quale scegliere con il pancione?

La bella stagione comincia a farsi notare, le giornate si allungano strizzando l’occhio alle attività all’aperto e già si respira aria di passeggiate e bagni. E se per parlare di vacanze estive è ancora presto, nulla vieta di aspettarle organizzandosi al meglio e facendo qualche prova generale nel weekend. Soprattutto se si è in dolce attesa. Ogni donna incinta, infatti, sa di doversi preoccupare anche della protezione del suo prezioso pancione scegliendo abbigliamento e calzature adatte a consentirle comodità e comfort. Senza trascurare i costumi da bagno per il mare e la piscina. Quale preferire tra bikini e costume intero? Ma soprattutto, qual è più indicato in gravidanza? La risposta è semplicemente «fate quello che vi pare», perché non esistono regole o indicazioni specifiche in merito.

Si tratta più che altro, di una preferenza della futura mamma basata su praticità e comodità. Le uniche differenze tra i modelli di costume da bagno, infatti, sono rappresentate dai costi e dall’utilizzo. Il costume prémaman ha un prezzo maggiore e, se da una parte offre un minimo sostegno al pancione con benefici per la schiena, dall’altra ha l’inconveniente di asciugarsi più lentamente. La copertura sulla pancia rappresenta una protezione dal caldo e dai raggi solari, ma il pezzo unico è scomodo da gestire quando si va in bagno. Il bikini ha il vantaggio di essere più economico e più pratico ed alla pancia lasciata scoperta si può rimediare con un copricostume in cotone.

L’unico accorgimento è scegliere un modello con lo slip regolabile ed il reggiseno con una coppa contenitiva adatta a sostenere realmente. Per proteggere il pancione dal sole, inoltre, si potrà usare una crema solare altamente protettiva. Se proprio non sapete decidere tra bikini e costume intero, potete optare per il tankini: il due pezzi formato da uno slip in diversi modelli compreso un pantaloncino ed una canotta leggera con reggiseno integrato. Realizzato nello stesso tessuto di tutti i costumi da bagno ha il vantaggio di coprire la pancia, senza essere caldo, mantenendo la praticità dei due pezzi. Ogni stagione le proposte non mancano e, alla fine, sarà il gusto personale a determinare la scelta.

TMT (ti.mamme team)

