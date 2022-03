A Lugano il Congresso internazionale sulla prevenzione degli abusi e dei maltrattamenti sull'infanzia

Per celebrare il 30° anniversario dalla sua nascita, la Fondazione ASPI organizza dal 23 al 25 maggio 2022, presso il Palazzo dei Congressi di Lugano, il terzo Congresso internazionale sulla prevenzione degli abusi e dei maltrattamenti sull’infanzia (0-18 anni), intitolato "Prima che accada!". L'evento di richiamo internazionale ha lo scopo di offrire uno sguardo a 360° sul tema della prevenzione primaria della violenza sui minori.

Durante i giorni dedicati al Congresso interverranno ospiti illustri, tra cui Michelle Halbheer, protagonista del libro e film "Platzspitzbaby", Sabine Rakotomalala, membro dello staff tecnico dell’OMS, Philip Jaffé, vice-presidente del Comitato ONU per i diritti dei bambini, Alberto Pellai, scrittore e psicoterapeuta, e Joseph M. Bonnemain, vescovo di Coira e segretario della Commissione “Abusi sessuali in ambito ecclesiale” della Conferenza dei Vescovi svizzeri. Non mancheranno i saluti speciali del consigliere federale Ignazio Cassis, presidente della Confederazione, di Mikiko Otani, presidente del Comitato ONU per i diritti dei bambini e da Najat Maalla M’jid, rappresentante speciale ONU contro la violenza sui bambini.

Giorno dopo giorno, si accenderanno i riflettori su un ambito specifico della società:

- Lunedì 23 maggio: politica, istituzioni, media e in generale tutta la società civile

- Martedì 24 maggio: il tempo extrascolastico, con accento particolare sui settori dello sport, della disabilità e dell’ambito ecclesiastico

- Mercoledì 25 maggio: scuola e famiglia

Come affermato sia dal Comitato ONU per i Diritti dell’infanzia, sia dalle strategie INSPIRE dell’OMS, il successo della diffusione di programmi e di servizi di prevenzione scientificamente comprovati dipende dalla collaborazione di ciascuno di noi. L’intento è quindi quello di riunire trasversalmente attorno al tema della prevenzione primaria della violenza sui minori, tutti coloro che quotidianamente si adoperano per il benessere, la protezione, la crescita e l’educazione dei bambini, a livello locale, nazionale e internazionale.

Il programma completo è ora disponibile online su www.aspi.ch/congresso ed è possibile iscriversi fin da subito a una o più giornate del Congresso, fino al 18 maggio.