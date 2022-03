Premio svizzero del libro per ragazzi 2022, in finale anche un ticinese

SOLETTA - È stata resa nota la cinquina finalista del Premio svizzero del libro per ragazzi 2022, dalla quale verrà scelto un vincitore che sarà premiato il 28 maggio nell’ambito delle Giornate Letterarie di Soletta e che si porterà a casa un premio di 20mila franchi.

La giuria ha riconosciuto la particolare forza espressiva di quattro libri illustrati e di uno "spoken word" (tra gli oltre 100 titoli proposti), realizzati da Laura D’Arcangelo, Andrea Gerster, Tito Moccia, Lika Nüssli, Johanna Schaible e Walid Serageldine.

«I finalisti giocano tutti e cinque con forme e generi, scardinano le categorie esistenti, operano combinazioni e riduzioni radicali» si legge nel comunicato dell'Istituto svizzero Media e Ragazzi. "Astor", del ticinese Tito Moccia, unisce albo illustrato e libro di divulgazione. I testi di "Moni heisst mein Pony", creati come Spoken Word, sono trascrizioni di una struttura d’espressione orale. "C’era una volta e ancora ci sarà" gioca letteralmente con i confini e la forma del libro. In "Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb" compaiono balloon da fumetto in un albo illustrato. E "Le voisin" è una storia per immagini che fa a meno del testo.