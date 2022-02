Vince una scommessa con la madre: sei anni senza social network

Un giovane americano è riuscito nell'intento di rimanere per sei anni lontano dalle reti sociali, accettando all'età di 12 anni una scommessa con la madre, che ora, compiuti i 18 anni in questi giorni, ha vinto e incassato.

Sivert Klefsaas - scrive la CNN - aveva accettato la sfida della madre Lorna Goldstrand Klefsaas nel 2016: 1'800 dollari quando avrebbe compiuto i 18 anni se avesse rinunciato del tutto a usare i social. «Ho pensato che sarebbe fantastico», ha raccontato il ragazzo alla CNN, «ho pensato, 'Ah, cosa sono 6 anni?'». Il 19 febbraio 2022, Sivert ha rivendicato il suo premio.

La madre Lorna ha spiegato di essersi ispirata ad una sfida di cui aveva sentito alla radio chiamata "16 per 16", in cui una donna aveva promesso alla figlia 1'600 dollari quando avrebbe compiuto 16 anni se fosse rimasta lontana dai social media per quattro anni, e ha deciso di alzare la posta di due anni e 200 dollari.

Sivert ha tenuto a precisare che comunque non usava molto i social media. L'unica app che aveva prima della scommessa era Snapchat, che ha eliminato un giorno dopo averla provata. «Non direi che c'è mai stato un momento in cui ho pensato che stavo per cedere», ha detto. «Più andava avanti, più diventava una questione di orgoglio». Intanto i suoi voti sono aumentati, e dal prossimo autunno inizierà gli studi alla University of Northwestern a St. Paul (Minnesota).

ats ans