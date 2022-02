Bambini e mascherine: la protezione passa attraverso la fantasia

Sono ormai due anni che i dispositivi di protezione individuale ci accompagnano nella lotta ingaggiata contro i contagi da covid-19. Le mascherine, infatti, sono diventate un accessorio irrinunciabile per scelta o per obbligo ed è impossibile uscire senza averne indossata una e, magari, averne un’altra di scorta. Le lamentele non mancano, chi non le sopporta e chi le vive come una costrizione, ma la verità è che rimangono uno strumento fondamentale per proteggersi da un virus subdolo e assai pericoloso, anche per i bambini. Proprio loro, infatti, sono protagonisti di scelte su misura finalizzate a proteggerne e tutelarne la salute e le mascherine, insieme ai disinfettanti per le mani e al distanziamento sociale, sono protagoniste dei piani di responsabilità. Come convincere ed abituare, quindi, i piccoli ad indossare regolarmente le mascherine?

Un ampio dibattito è stato aperto sull’età dalla quale cominciare ad utilizzare il dispositivo considerandone la necessità di indossarlo ovunque non ci sia la possibilità di mantenere una distanza di un paio di metri dagli altri o la certezza che i piccoli non tocchino superfici ed oggetti. Il tutto ricordando che i piccoli possono essere anche veicolatori del virus. Per aiutare i piccoli ad accettare di indossare la mascherina mamma e papà dovranno, prima di tutto, dare il buon esempio e poi pensare a qualche strategia per rendere divertente metterla. Inizialmente si può favorire l’abitudine a mettere la mascherina anche in casa, facendo delle prove via via più lunghe, magari facendola indossare anche al peluche preferito dal pargolo. Decorare le mascherine e personalizzarle rendendole meno fredde e tristi può essere un’idea in più per invogliare i piccoli ad indossarle senza troppe difficoltà.

TMT (ti.mamme team)

