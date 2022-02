Miele o zucchero sul ciuccio contro i capricci

Siete scivolate anche voi nella tentazione di calmare un capriccio o il pianto incontenibile del vostro bambino con il ciuccio intinto nel miele o nello zucchero? Il classico rimedio della nonna che nella maggior parte delle situazioni funziona, è vero, ma sfortunatamente non è esattamente salutare, quindi depennatelo dal prontuario della brava mamma. Questo rimedio, infatti, rappresenta un esagerato ed inutile apporto di saccarosio che rappresenta un serio rischio di predisporre il piccolo alla comparsa del diabete, ma anche al pericolo di carie. Senza dimenticare che il miele, in particolare, assunto prima dell’anno di età può provocare intossicazioni. Quasi non bastasse, molti pediatri sono concordi nell’affermare che zucchero o miele assunti sul ciuccio possono provocare un’alterazione del senso del gusto del piccolo con un’assuefazione al sapore del dolce che diventa un’esigenza da soddisfare proprio con cibi dolci che, consumati in modo eccessivo portano altri problemi.

Se proprio si deve ricorrere al ciuccio per tranquillizzare un bebè, meglio utilizzarlo al naturale, senza aggiungere sostanze, ricordando che comunque dopo i tre anni esso deve essere eliminato dalle abitudini del bambino per evitare di creare presupposti ad un errato sviluppo strutturale della bocca, oltre che problemi di linguaggio. Quanto al miele, invece, verso i due anni può essere dato tranquillamente anche ai bambini, ma sempre in quantità moderate, scegliendo tra le varietà più indicate all’alimentazione dei pargoli. In particolare, il miele d’arancia è ottimo contro l’insonnia, quello di eucalipto contro la tosse e quello di acacia per curare o prevenire le infiammazioni a carico della gola. Inoltre, il miele è ottimo anche per l’alimentazione delle donne durante gravidanza e allattamento poiché è ricco di vitamine, sali minerali ed enzimi molto utili in questi periodi.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram