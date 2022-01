Intrattenimento creativo: decorare le finestre di casa con i bambini

C’era una volta un noioso pomeriggio: gli adulti brancolavano nelle loro consuete attività, mentre i piccoli trascinavano le loro menti tra videogiochi e cartoni animati. Finalmente la regina della casa propose l’idea giusta per trasformare quella parentesi di tedio in un’avventura divertente: decorare le finestre! Il guizzo di felicità comparso negli occhi dei bambini non nascondeva l’entusiasmo per quella proposta che prometteva di diventare subito un passatempo un po’ ispirato alla trasgressione e per questo ancor più entusiasmante. La storia può essere reale in ogni casa e qualsiasi pomeriggio può diventare l’occasione per condividere con i propri bambini un’attività divertente che stimolerà la loro fantasia mentre si sceglie cosa rappresentare su quelle superfici così particolari e lontane dagli spazi di gioco più convenzionali. Decorare le finestre di casa con i bambini è la trovata che elegge ogni mamma a supereroina in un batter d’occhio e l’idea di vedere la propria opera d’arte così in bella mostra alimenta golosamente l’autostima dei piccoli. Scelto il tema dei disegni da realizzare, bisognerà scegliere i colori da usare e decidere se procedere a mano libera o con l’aiuto di stencil anche autoprodotti.

Se la decorazione non è destinata a diventare permanente – nel qual caso servirebbero specifici prodotti che una volta asciugati diventano resistenti anche ai lavaggi – si opta per l’uso dei colori a tempera da non diluire per evitare che colino prima di asciugare (stesso motivo per cui non si usano gli acquerelli). Dopo aver sistemato qualche foglio di giornale sotto la finestra, per proteggere il pavimento da involontari schizzi, si può iniziare l’opera. Procedendo a mano libera i piccoli potranno esprimere tutta la propria vena creativa scegliendo cosa raffigurare, se invece si utilizzano gli stencil bisognerà fissarli sul vetro con un pezzetto di nastro adesivo e procedere al riempimento con i colori degli spazi vuoti. Basterà uno straccio o qualche foglio di carta casa per cancellare eventuali errori prima che la tempera si asciughi e quando sarà il momento di rimuovere i disegni, magari per sostituirli con altri, basterà utilizzare un panno ed un normale detergente per superfici. L’unica cosa da non trascurare è la salvaguardia delle tende che andranno spostate al meglio per evitare che entrino in contatto con i colori freschi subendo un variopinto impatto con la creatività.

TMT (ti.mamme team)

