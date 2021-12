Mamme a dieta: niente scuse!

Le più fortunate, dopo una gravidanza, hanno pochissimi chili di troppo da smaltire e riescono a tornare in forma in breve tempo. Le altre, invece, si ritrovano con i figli all’asilo ed i rotoli di ciccia ancora su fianchi, cosce e pancia. Una situazione ingombrante e deprimente alla quale si vorrebbe porre rimedio senza riuscire, però, ad affrontare la situazione con la giusta mentalità, adducendo spesso qualche scusa di troppo. L’ostacolo principale è il resto della famiglia che non è a dieta, per la quale quindi bisognerà preparare pranzi normali, completi e vari. Senza dimenticare che spesso in casa spuntano merendine, cioccolata e snack vietatissimi nei piani dietetici, (neanche troppo indicati nella sana alimentazione dei bambini, per dirla tutta), che possono indurre in tentazione durante i momenti di sconforto inevitabilmente causati dalle restrizioni alimentari. Come organizzarsi, quindi, per evitare le tentazioni e non dover realizzare ogni giorno un menù a dieci portate per le esigenze di tutta la famiglia?

Premesso che un piano alimentare equilibrato e privo di inutili annessi calorici fa bene a tutti, bambini compresi, si deve puntare sulla condivisione, avvantaggiata dall’idea di dare il buon esempio ai piccoli mangiando verdura, legumi, frutta e cibi sani in genere. Oltre a qualche seduta settimanale di allenamento – bisogna muoversi! - la dieta della mamma sarà stabilita con uno specialista al quale far presente l’esigenza di un piano alimentare da proporre anche al resto della famiglia, affinché siano previsti piatti che rispondano alle esigenze ed i gusti dei piccoli. Senza dimenticare che ogni dieta sana ed equilibrata consente qualche extra gratificante e goloso con un quadratino di cioccolata o uno snack ipocalorico da condividere anche con i bambini. Una torta o dei biscotti light fatti in casa sostituiranno le merendine confezionate, mentre le chips di verdura cotte in forno saranno un’ottima alternativa alle patatine fritte per tutta la famiglia. E se un giorno la dieta prevede pollo lesso, un cucchiaio di maionese rigorosamente light e qualche sottaceto lo renderanno più appetibile per tutti!

