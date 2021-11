Giochi ed esperimenti da fare con la neve

La magia della neve rimane un elemento innegabile nonostante gli ormai acclarati problemi di traffico e disagi vari che crea in città. Per apprezzarne gli effetti divertenti, quindi, bisogna avere il privilegio di godersela nei giardini o nei campi, dove gli spazi consentono la creazione di belle distese bianche e soffici, lontano dai cumuli ridotti a poltiglia fangosa dalle macchine e dallo smog. Con il giusto abbigliamento, soprattutto i bambini si ritrovano immersi in una dimensione fantastica nella quale rotolarsi e poi creare composizioni e sculture uniche. L’attività più classica da fare nella neve con i piccoli è quella di creare facce buffe e pupazzi, per esempio. Bastoncini di legno, sassi e anche castagne possono diventare capelli, occhi, naso e bocca di una faccia ricavata nella neve. Ed a proposito di sagome si possono realizzare gli angeli della neve aprendo e chiudendo braccia e gambe dopo essersi sdraiati per terra.

I più classici pupazzi di neve potranno assumere pose buffe o diventare simpatici bruchi formati da un susseguirsi di grosse palle, mentre con delle sagome di zampa ricavate con il cartone si potrà simulare il percorso di qualche strano animale. Anche accessori estivi come secchiello e paletta diventano utili per creare un castello ricco di torri, mentre un grosso salvagente può essere usato per scivolare sulla neve. Sulla bianca superficie intonsa si potranno disegnare labirinti da percorrere e griglie per giocare a tris, mentre con colori naturali che rispettano l’ambiente si potranno realizzare disegni su una tela davvero unica. Giocare con la neve consente anche di fare qualche esperimento divertente: se la temperatura cala sotto lo zero, infatti, si possono realizzare bolle di sapone congelate dall’effetto sorprendente. Basterà preparare dell’acqua saponata da soffiare con una cannuccia per creare delle bolle che si congeleranno.

TMT (ti.mamme team)

