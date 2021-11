Natale: addobbi sostenibili da realizzare in famiglia

Chi addobba la casa in vista del Natale con largo anticipo è più felice. Probabilmente è un’ipotesi messa in circolazione dai commercianti di oggettistica e decorazioni, ma il desiderio di vedere lucine e gnomi in giro per casa e giardino può arrivare davvero prima del periodo natalizio. E potrebbe rappresentare l’occasione per realizzare addobbi personalizzati e sostenibili in un’attività di famiglia. Un Natale antispreco è davvero possibile anche per le decorazioni e rappresenta indubbiamente un aiuto per l’ambiente. Si parte dall’albero valutando l’idea di realizzarlo con materiali riciclati, sagomando un bancale o realizzando un albero da appendere con tronchetti di diversa lunghezza. L’alternativa è quella di comprarne uno finto, da utilizzare per tantissimi anni, così da ammortizzare i 23 chili di anidride carbonica prodotti per realizzarlo, o uno vero che a fine feste potrà essere piantato in giardino (e lì decorato l’anno seguente) o consegnato un centro di raccolta specifico.

Adulti e bambini, invece, potranno dedicarsi insieme alla realizzazione di decorazioni con scatole, bottoni, tappi di sughero e scampoli di stoffa con i quali creare palline e ghirlande, ma anche centrotavola e segnaposto. La ghirlanda fuoriporta prende forma con una vecchia gruccia di metallo alla quale dare forma rotonda per attaccare bastoncini di cannella, pigne, ghiande, fette d’arancia e limone essiccate e qualche fiocchetto. Tre tappi di sughero tenuti, insieme da un nastrino rosso o dorato, possono diventare sfiziosi segnaposto con il cartoncino con il nome infilato. Dare nuova vita alle vecchie palline dell’albero è semplice con un po’ di colori, ma anche stoffa e filato di lana da usare per rivestirle. L’appuntamento per realizzare gli addobbi antispreco diventa un’occasione di condivisione e divertimento per tutti, stimola i bambini e regala un’atmosfera particolarmente suggestiva. E per i piccoli di casa sarà tanto gratificante vedere le loro realizzazioni usate per abbellire la casa.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram