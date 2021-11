Bambini e cura degli animali da compagnia

Cani gatti, criceti, pappagalli: qualunque sia l’animale domestico scelto, la sua presenza sarà fonte di tante gioie ed altrettante responsabilità. Che siano state le insistenze dei figli o la decisione spontanea di mamma e papà l’arrivo del cucciolo diventa, giorno dopo giorno, un vero e proprio impegno per tutti, anche per i piccoli di casa che non devono essere esclusi dai compiti per la gestione dell’animale da compagnia, bisognoso di cure ed attenzioni. L’attribuzione di compiti ai bambini nella loro cura è senza dubbio un atto di responsabilizzazione oltre che un insegnamento importante: un altro essere vivente ha bisogno di affetto, cure e cibo e senza l’intervento degli umani di riferimento non può procurarsene.

Sino a tre anni i pargoli sono esclusi dalla gestione dell’animale da compagnia che non riescono a vedere diverso da un giocattolo, ma in seguito possono aiutare a riempire la sua ciotola dell’acqua o del cibo o a lanciargli una pallina. Sempre sotto la supervisione dei genitori. Dopo i sei anni, i bambini capiscono che anche gli animali provano dolore e, quindi, imparano a trattarli senza far loro del male riuscendo a giocare con loro, ma anche a tenere in ordine i suoi giochini oltre che a premiarlo e dargli da mangiare. Portare a passeggio il cane di piccola taglia è un compito da assegnare verso i dieci anni del pargolo che potrà aiutare mamma o papà a fargli il bagno o prendere parte alle lezioni di addestramento. L’età è buona anche per pulire la lettiera del gatto e spazzolarlo, ma è fondamentale che un adulto controlli quotidianamente che i bisogni dell’animale siano soddisfatti. Inoltre, una tabella settimanale che distribuisce i compiti tra adulti e bambini nella cura dell’animale domestico, può essere utile a garantire una gestione ottimale nel rispetto degli impegni quotidiani e del benessere dell’amico a quattro zampe.

TMT (ti.mamme team)

