Che fare in casa quando fuori piove?

Diciamoci la verità: a meno che non siate emuli di Gene Kelly che amava cantare sotto la pioggia, le giornate piovose spengono ogni entusiasmo e voglia di fare. Escluse le incombenze che costringono ad uscire, si preferisce tendenzialmente rimanere in casa e dedicarsi ad attività piacevoli e rilassanti: lettura, maratone televisive, cucina, maschere di bellezza e persino shopping on line. Ma se in casa ci sono dei bambini e, giustamente, non si vuole lasciarli parcheggiati davanti alla tv o ai videogiochi, bisogna inventarsi qualcosa di più avvincente. Una caccia al tesoro improvvisata, giochi da tavolo, yoga o zumba per bambini sono passatempi interessanti, ma decorare una maglietta rimane un’attività dall’appeal particolare.

La fantasia dei bambini, si sa, non conosce limiti e con gli strumenti giusti può trovare la giusta espressione e diventare tangibile. L’importante è procurarsi pochi semplici elementi: una maglietta di cotone (meglio bianca), colori per tessuto e un disegno da ricopiare. Infilato il disegno nella maglietta, si potrà ricalcarne il contorno e poi colorarne gli spazi, seguendo l’originale se il disegno non è inventato, oppure lasciando libertà di scelta al piccolo artista. Asciugati i colori, la maglietta sarà pronta per essere indossata con grande soddisfazione dei creatori. L’idea in più: se è in programma una gita o un qualsiasi altro evento di famiglia, potrebbe essere simpatico e, sicuramente originale, realizzare magliette simili o proprio uguali con una frase divertente o un disegno o semplicemente con il nome dei partecipanti.

TMT (ti.mamme team)

