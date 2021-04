Malcantone: il sentiero dell’acqua ripensata

Nei pressi di Sessa esiste un sentiero ideale per una passeggiata in famiglia. Augusta, di Mini Me Explorer, ci ha raccontato la sua esperienza.

Dove si trova questo sentiero?

«"Il sentiero dell’acqua ripensata" si trova nel Malcantone, fra i comuni di Sessa e di Monteggio. La partenza ufficiale è in località Ramello, dove c’è il pannello didattico nr 1.

È un percorso adatto ai bimbi più piccoli e ai passeggini?

«Il sentiero è adatto ai bambini ma non è agibile con i passeggini. Calcolate di camminare circa tre ore, ma con dislivelli davvero minimi. Se risultasse troppo lungo, ci sono diversi punti dove è possibile accorciarlo. In questo caso consiglio di partire da Sessa e raggiungere direttamente i punti 2/3/4. Alle bollette (punto 8) potete accorciare il giro e rientrare in paese.

Cos'è piaciuto di più ai bambini?

«Hanno amato le passerelle di legno sulle bollette, dove però ci sono miliardi di zanzare davvero fastidiose (quindi non dimenticatevi il repellente). Un altro punto forte è il percorso vita di Monteggio, visto che ad un certo punto c’è una bella area giochi con tirolese. Lì ci sono anche tavoli per picnic e postazioni griglia».

Cosa si può trovare nelle vicinanze del sentiero?

«Avete mai visitato una miniera d’oro “vera”? Bene, a Sessa ne trovate una ed è visitabile a partire dal 1°maggio. Se vi interessano le tradizioni, il Piccolo Museo di Sessa vale la visita. In entrambi i casi, controllate sul loro sito i giorni e gli orari di apertura».

Per approfondire clicca qui