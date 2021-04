Gravidanza, un evento per parlare con il proprio bambino

Calendar People torna a proporre un evento per le (future) mamme. "Mamanane: parliamo con il nostro bambino" è un momento di incontro per le mamme in gravidanza, durante il quale connettersi con il bimbo in pancia attraverso l'uso della voce, sia parlata sia cantata.

La voce della mamma è la prima coccola e il primo legame con il piccolo, ecco perché sviluppare un buon legame sonoro con il bimbo diventa importante e utile al fine del benessere mamma-bambino.

Durante l'incontro, guidato dalla musicoterapeuta e insegnante di musica Silvia Maioni, si canterà e si giocherà con la voce per esplorare delle modalità di connessione tra la mamma e il suo bimbo, aiutandoli a costruire quel magico legame.

L'evento è in programma per sabato 24 aprile, ore 10.00 presso la Fondazione Claudia Lombardi per il teatro a Figino.

Per maggiori informazioni e iscrizioni clicca qui.