Materiali semplici e tanta fantasia per i lavoretti di primavera

Fuoco alle micce! È tempo di far esplodere la fantasia con i lavoretti di primavera. Cartoncini colorati, plastilina, sassi, tempere e bottoni sono alleati preziosi per realizzare originali cartoncini, buffi segnaposto e quadretti a rilievo ed approfittando delle belle giornate si può creare anche all’aperto, impiastricciando meno la casa. Avete mai pensato cosa si può fare con i popcorn, oltre che mangiarli? Un originale ramo di mandorlo fiorito, per esempio. Basterà disegnare un ramo su un cartoncino colorato per poi incollare un po’ di mais scoppiato. I sassi piatti o tondeggianti possono essere dipinti per diventare simpatiche coccinelle, mentre con la plastilina si possono realizzare colorati fiorellini da applicare su cartoncini colorati per realizzare un quadretto tridimensionale.

Con un po’ di pazienza si possono recuperare i gusci delle uova, dopo averli mantenuti interi per svuotarle, ed usarli per realizzare teneri segnaposto. Con un pennarello si disegnano gli occhietti ed il musino di un coniglietto, si applicano le orecchie di carta ed il codino di ovatta e si incolla tutto su pirottini per muffin. Piccoli bottoni colorati potranno essere incollati su un cartoncino per realizzare la corolla di un fiore da completare con una striscia di tessuta per fare il gambo. Più artistica è l’arcobaleno di conchiglie da appendere sul balcone o davanti alla finestra. Per realizzarla ci vorranno dei cordini, conchiglie e perline. Basterà effettuare un forellino sulle conchiglie ed in esso infilare lo spago, alternando conchiglie di diverse misure e perline colorate. Completati i fili si potranno appendere anche ad altezze diverse così da creare un effetto decorativo, lasciandoli ondeggiare al vento.

TMT (ti.mamme team)

