Primavera: in fuga dai pollini

I bambini under 14 sono tendenzialmente i più esposti ai problemi di allergia in primavera, quando l’esposizione ai pollini è più elevata. Asma bronchiale e dermatite atopica sono le reazioni allergiche più tipiche e, per provare a contrastarle, è fondamentale mettere in pratica alcuni semplici accorgimenti. Far areare le stanze di casa è fondamentale, ma è preferibile aprire le finestre la mattina presto o la sera, riducendo la quantità di pollini che possono entrare. Con le finestre aperte è importante ricordarsi di coprire il guanciale con il copriletto affinché non vi si depositino pollini, ed in genere è sconsigliato lasciare lenzuola e federe all’aria durante le ore calde della giornata per lo stesso motivo.

Gli spostamenti in auto è preferibile effettuarli senza aprire i finestrini per evitare che il polline entri nell’abitacolo, nel quale è anche sconsigliato fumare – nemmeno le sigarette elettroniche! - in presenza dei bambini. In primavera si scoraggiano le attività sportive all’aria aperta per i soggetti allergici, perché i pollini abbondano ed inspirando più aria, si inalano maggiori quantità di polline. Da evitare categoricamente i prati appena falciati dai quali si liberano più pollini e parte di essi rimangono sul suolo e verrebbe sollevata camminandoci sopra. In caso di gite è opportuno scegliere come destinazione il mare, invece che la campagna, in caso di allergia alle graminacee. Oppure si può optare per l’alta montagna dove le fioriture sono ritardate rispetto alla citta e quindi non si trovano pollini.

