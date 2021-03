L'acne dei neonati: cause e rimedi

Parlando di acne si pensa subito al fenomeno che spesso affligge adolescenti e giovanissimi. In realtà ne esiste anche una neonatale a causa della quale quei batuffoli morbidi e profumati hanno il viso pieno di brufoletti bianchi o rossi che possono anche allargarsi sul collo, sulla testa, sul torace e sulle spalle. È un fenomeno destinato a scomparire nell'arco di poche settimane e senza particolari interventi, che non deve destare preoccupazione.

L'acne neonatale è visibile in un bambino su cinque e non è ancora ben chiaro da cosa dipenda, anche se tra le cause più probabili vengono indicate: la presenza di ormoni materni nel sangue del neonato, un'iperproduzione di testosterone da parte dello stesso pargolo o l'iperattività delle sue ghiandole sebacee. Il fenomeno non ha conseguenze e si risolve da solo, ma l'Accademia americana di dermatologia raccomanda di lavare la pelle del piccolo interessato con acqua tiepida, evitare l'utilizzo di prodotti troppo grassi per la sua cura, evitare scrubbing e non applicare prodotti per l'acne o altri medicinale se non dietro prescrizione medica. È importante soprattutto non allarmarsi e non confondere l'acne neonatale con malattie come la dermatite atopica (detta anche eczema).

Anche questa è molto frequente, ma ha delle differenze sostanziali con l'acne. Prima di tutto essa compare intorno ai mesi di età, quindi dopo l'acne che si profila a poche settimane dalla nascita. L'eczema compare sotto forma di macchie rosse ed umide, dalla forma tondeggiante, prevalentemente sul viso e sugli arti, mentre sulla fronte e sul cuoio capelluto può provocare una desquamazione giallo scuro. In ogni caso è sempre preferibile consultare il pediatra e non ricorrere a rimedi fai da te che potrebbero peggiorare le situazioni.

TMT (ti.mamme team)

