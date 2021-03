Pasqua eco-friendly con i lavoretti che piacciono anche ai bambini

Si avvicina la santa Pasqua e, nonostante l’umore mortificato dalla situazione sanitaria che affligge il mondo intero, il desiderio di celebrare la festività c’è e con esso anche la voglia di renderla speciale con qualche decorazione originale e divertente da realizzare. Soprattutto per i bambini. Le idee sono tante e sempre nuove ne arrivano anche in corso d’opera, con materiali facili da recuperare ed ottimi da riciclare. Con il cartone delle uova, per esempio, si possono creare degli animaletti contenitore da riempire, per esempio, con ovetti di cioccolata. Per realizzarli è necessario ritagliare tutti i portauova di cartone ed accoppiarli incollandoli su un lato. Si otterranno delle scatoline da colorare e decorare per ottenere degli animaletti divertenti e dal contenuto goloso.

Originali segnaposto possono essere i gusci delle uova, aperti e ben lavati, riempiti con un po’ di terreno e qualche piantina ed uno stecchino a reggere il foglietto con il nome del commensale. Finiti i festeggiamenti i gusci potranno essere interrati, lasciando crescere le piantine contenute. I barattoli di vetro vuoti che spesso accumuliamo in casa possono diventare simpatici contenitori o vasetti per i fiori da regalare o da usare come decorazione. Basterà dipingere il vetro e disegnare un becco e due occhietti o un buffo naso, dentoni ed occhi per riprodurre pulcini e coniglietti, oppure lasciare sagome a forma di animaletti pasquali libere dal colore, e completare con pezzetti di corda o fiocchi. Le uova di Pasqua con lo spago, invece, diventano graziose decorazioni handmade da spargere in casa e in giardino. Con dei palloncini da gonfiare, spago colorato e colla vinilica il risultato è garantito. Gonfiati i palloncini basterà arrotolarvi intorno il filo intinto nella colla e lasciarlo asciugare.

Alla fine si bucherà il palloncino e dopo averlo sfilato dalla rete di spago si potranno utilizzare le uova colorate per riempire dei cestini, per decorare qualche albero o per formare una ghirlanda. Un contenitore poco usato può trovare nuova vita diventando un centrotavola perfetto. Basterà incollarvi tutt’intorno dei legnetti sino a coprirne l’intera superficie, decorare con un nastrino colorato e riempirlo con fiori freschi. Con gli avanzi di cioccolata sciolti a bagnomaria ed appositi stampini si possono realizzare ovetti di cioccolata divertenti e deliziosi, mentre con un vecchio ombrello si può realizzare una decorazione davvero elegante ed originale. Un bel fiocco servirà a decorare l’ombrello che poi andrà riempito da fiori freschi o sagome pasquali per un risultato d’effetto davvero gradevole.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram