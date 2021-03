L'artista che ha inciso un disco prima di nascere

Ci sono artisti che conoscono periodi di crisi creativa ed altri che incidono senza essere nemmeno nati. Come nel caso di Luca Yupanqui e del suo Sounds of th Unborn, l'album inciso dalla bambina prima di nascere. Se vi è venuto qualche pensiero mistico, paranormale o soprannaturale, eliminatelo pure, perché si tratta, in realtà, di una faccenda piuttosto normale. In realtà la piccola compositrice non ha fatto altro che vivere nel pancione della mamma esibendosi nei suoni tipici della sua condizione che i suoi genitori, Elizabeth Hart e Iván Diaz Mathé, hanno registrato con l'aiuto di elettrodi applicati sulla pancia della donna, ovvero con tecnologia MIDI biosonica (per chi se ne intende).

Una volta venuta al mondo Luca Yupanqui, mamma e papà, membro della band Psychic Ills lei e collaboratore di Lee Scratch Perry lui, hanno mixato i suoni acquisiti e li hanno incisi per realizzare quella che definiscono «l’espressione della vita nel suo stato cosmico». Un lavoro che, proprio come affermano i due musicisti, è «l'espressione di un'anima che non ha ancora visto la luce del giorno né fatto un solo respiro». In pratica la piccola Luca Yupanqui è un'artista che ha registrato il suo primo album prima di nascere e del tutto inconsapevolmente, salvo poi riascoltarsi e sgranare gli occhi quasi riconoscesse quei suoni ed il momento in cui erano stati modulati.

Mamma Elizabeth e papà Iván descrivono l'album come un messaggio speciale che arriva da un regno diverso che è «un sottolivello della nostra esistenza», la verità è che si tratta di una trovata particolare della quale sicuramente si può notare ed apprezzare l'originalità. Rientra un po' nei rituali di comunicazione ed ascolto che si instaurano dentro e fuori il pancione, in una connessione del tutto particolare che rafforza il legame tra mamma e bambino e non solo, evidentemente. Ora non resta che aspettare per vedere che tipo di proseliti possa avere questa esperienza, tra fan ed emulatori.

TMT (ti.mamme team)

