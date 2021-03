Sono sempre i nonni la più grande risorsa familiare

Avete mai pensato che i nonni possono essere uno stimolo mentale per i bambini? Riflettendo, infatti, si capisce come i piccoli, trascorrendo del tempo con i nonni, individuano differenze nel loro modo di fare rispetto a quello dei genitori, e poi sentono racconti diversi, scoprono abitudini nuove che illustrano un modo di vivere non coincidente con quello al quale sono abituati e, quindi, si incuriosiscono e cercano di sapere di più. Stare con i nonni, quindi, non è solo una gioia affettiva. Anche se è con loro che i bambini imparano un modo di amare e di essere amati unico ed eterno.

Nella vita di ogni bimbo, la presenza dei nonni diventa una risorsa di affetto incondizionato, amorevole accoglienza, insegnamenti ed esempi importanti: elementi che sostengono una crescita serena regalando ricordi importanti. E per i genitori, i nonni sono alleati preziosi sull'aiuto dei quali contare con la massima fiducia. L'importante è che si mantengano i ruoli, con mamma e papà che fissano le regole per i figli ed i nonni che ne garantiscono il rispetto, senza iniziative personali o prevaricazioni, a meno che i genitori non possano o non siano in grado di assolvere adeguatamente al proprio ruolo. In realtà i nonni hanno esperienza e cautela da vendere e la loro matura consapevolezza li fa rimanere entro il limite dell'accettabile anche quando hanno idee diverse dai genitori. Per questo si confermano una ricchezza ineguagliabile per ogni famiglia.

La diplomazia con la quale riescono a trattare anche gli argomenti più spinosi è una prerogativa della loro età, forse l'unica caratteristica che permette di parlare di terza età visto che l'aspetto giovanile dei nonni moderni ha reinventato l'immagine della categoria. Gli anziani di un tempo erano davvero tali, ingobbiti sotto il peso degli anni e degli acciacchi, mentre quelli di oggi gironzolano impettiti e curati. Le nonne hanno abbandonato le pantofole per il corso di pilates ed i nonni hanno tolto il plaid dalle ginocchia per incontrare gli amici al circolo. Più curati ed acculturati, spesso testimoni di rivoluzioni sociali che hanno cambiato i tempi, i nonni moderni rappresentano davvero il surplus di ogni famiglia, confermandosi un punto di riferimento per tutti. A patto che non si sentano troppo giovani per quel ruolo familiare!

TMT (ti.mamme team)

