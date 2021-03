Covid-19: disinfettanti e bambini

Evitare di posizionare i dispenser dei disinfettanti per le mani ad altezza di bambino ed incentivare l'utilizzo di acqua e sapone. È questa la disposizione che arriva dopo l'allarme riguardante i problemi agli occhi riportati da molti bambini finiti in ospedale con il rischio di rimanere persino ciechi. Il colpevole è proprio il disinfettante per le mani largamente utilizzato dall'esplosione dell'emergenza sanitaria causata dal covid-19. In particolare, sulla rivista scientifica JAMA Ophthalmology sono stati pubblicati due studi redatti in base ai dati raccolti in Francia ed in India.

Il French Poison Control Center ha rilevato un incremento, sette volte maggiore, nei casi di bambini arrivati in ospedale con problemi agli occhi causati dal disinfettante per le mani. Mentre dall'India arriva il caso di una piccolina di 4 anni con infezione all'occhio destro, sfociata in un danno permanente curato con intervento chirurgico, derivante da contatto con disinfettante idroalcolico, e quello di un bambino di anni con problemi aventi la stessa causa, ma risolti con lavaggi oculari ed uso di collirio.

Il disinfettante utilizzato per le mani ha una concentrazione alcolica piuttosto elevata che rappresenta l'elemento principale della pericolosità del prodotto ed i bambini più piccoli sono i più vulnerabili alle lesioni da esso derivanti alle quali sono esposti a causa dell'altezza alla quale si trovano i dispenser - soprattutto a pedale - vicina alla loro testa. Può capitare che goccioline di disinfettante finiscano accidentalmente nei loro occhi o che i piccoli se li strofinino con le manine dopo averle disinfettate. Per evitare le conseguenze di queste esposizioni casuali, ma comunque pericolose, si raccomanda l'utilizzo di acqua e sapone per l'igiene delle mani.

TMT (ti.mamme team)

