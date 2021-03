Allattamento doloroso: cause e rimedi

Il latte materno fa bene, l'allattamento al seno migliora il legame tra mamma e bambino: tutto molto bello ed utile da sapere. Ma che succede se allattare è una sofferenza? In realtà, alle prime poppate un po' di dolore può essere normale, ma se l'occasionalità diventa abitudine e l'intensità del male fisico non diminuisce, il problema potrebbe essere serio. Vietato il fai da te diagnostico e curativo, in questi casi. È preferibile rivolgersi a chi ha le competenze per comprendere la causa del dolore e per trovare una soluzione ad esso. Utile verificare la posizione dell'attacco, ovvero la posizione in cui il bambino si attacca al seno e la sua anatomia così da appurare se possano esserci problemi fisici che impediscono un corretta suzione.

Per eliminare ogni dubbio è opportuno effettuare un'indagine approfondita che elimini i sospetti di problemi già esistenti, (come la sindrome di Reynaud che provoca vasospasmi dolorosi), o infezioni. Ragadi, ingorghi mammari e mastiti possono essere causa di dolore intenso durante l'allattamento e verificarne la presenza è importante per curarli adeguatamente. Per questo è vietato il fai da te per sentito dire o informazione sommaria, ed è importante ricordare qualche strategia preventiva sostenuta anche dall'Organizzazione mondiale della sanità. Prima di tutto è utile favorire il contatto pelle a pelle con il bambino, stando con lui quanto più tempo possibile.

Banditi i pregiudizi ed i luoghi comuni, poiché ogni bambino è diverso, ma favorite le richieste di aiuto anche per verificare l'interazione tra mamma e piccolo. Da non trascurare l'importanza di attaccare il bambino al seno ad ogni sua richiesta prestando, quindi, attenzione a tutti i segnali di fame: manine alla bocca, testa girata sul lato, bocca aperta. Attaccare al seno un bambino troppo affamato che, probabilmente, piangerà disperato, infatti, potrebbe essere più complicato e, soprattutto, potrebbe avvenire in modo non corretto, con conseguente dolore per la mamma.

TMT (ti.mamme team)

