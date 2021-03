La ginnastica con il passeggino

I chili di troppo presi durante la gravidanza devono essere smaltiti ed ogni occasione è buona per fare un po' di esercizio. Anche una passeggiata con il pargolo a bordo del suo passeggino! Bastano poche mosse e la ginnastica dolce è servita. Chi ha partorito in modo naturale potrà iniziare ad allenarsi pochi giorni dopo il lieto evento, mentre chi ha subito un cesareo dovrà aspettare qualche settimana. Anche in caso di lacerazioni subite durante il parto è preferibile aspettare almeno un mese.

Per cominciare si parte dal riscaldamento con una marcia veloce durante la quale ci si concentra sul pavimento pelvico da contrarre per dieci secondi e rilasciare, ripetendo più volte. Una serie di affondi durante la camminata permettono di rassodare polpacci, cosce e glutei, mentre comminare sulle punte, con glutei contratti e busto eretto, migliorerà il metabolismo. Allungamenti e squat aiutano schiena e bacino, mentre il saluto al sole, fatto con le gambe leggermente divaricate sulle quali ci si piega un pochino tenendo i muscoli della pancia contratti e spingendo il passeggino fino a ritrovarsi con il busto parallelo al suolo, aiuta anche l'addome. Tornare in forma con il proprio bambino, in questo modo, diventa davvero semplice ed anche divertente.

TMT (ti.mamme team)

