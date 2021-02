Abbigliamento e sicurezza dei bambini in auto

Niente giubbotti super imbottiti per i bambini seduti sui seggiolini auto: la raccomandazione arriva dall'American Academy of Pediatrics. I pediatri americani, infatti, evidenziano come indumenti molto imbottiti possano aumentare i rischi per i bambini in caso di incidenti visto che un'imbottitura molto soffice si schiaccia, per la forza esercitata da un urto, aumentando lo spazio sotto l'imbracatura ed il rischio per il piccolo di essere sbalzato in avanti. L'Accademia dei pediatri americani fornisce anche alcune indicazioni per mantenere alto il livello di sicurezza in macchina per i bambini.

Tra questi spicca la raccomandazione di portare il trasportino dei seggiolini in casa quando non è utilizzato per mantenerlo a temperatura ambiente così da ridurre la dispersione del calore corporeo dei bambini quando il seggiolino è in uso. Questo, insieme all'uso di guanti, cappelli e stivaletti, permetterà di sfilare il giubbotto imbottito, lasciando comunque il bambino al caldo. Una copertina sopra l'imbracatura sarà sempre un'ottima soluzione per assicurarsi il massimo calore per il piccolo durante gli spostamenti. Con questi semplici accorgimenti qualsiasi viaggio risulterà confortevole, oltre che sicuro per i bambini.

TMT (ti.mamme team)

