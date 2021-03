Dipendenza: bambini ed adolescenti a rischio

Bambini ed adolescenti devono essere protetti su tutti i fronti e gli adulti hanno il dovere di provvedere a questo. Il lavoro sinergico di famiglia e scuola deve servire alla formazione dei giovanissimi che si affacciano alla vita, incontrando una moltitudine di esperienze e stimoli ai quali devono sapere come reagire correttamente. Dove questo non bastasse, si rende necessario un intervento ulteriore, fatto di divieti ed informazione a livello pubblico. Quello della crescita, come è noto, è un periodo particolarmente delicato durante il quale cervello ed organismo sono particolarmente esposti alle conseguenze dell'uso di sostanze che provocano dipendenza. E proprio queste dovrebbero rimanere fuori dalla loro portata. In caso contrario i giovani consumatori meritano aiuto, invece del mero essere colpevolizzati.

L'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) evidenzia l'importanza di impedire l'accesso a sostanze capaci di creare dipendenza da parte di adolescenti e bambini ed è per questo che ai minorenni è vietato fornire tali sostanze. Tabacco ed alcol, che sono considerati legali, sono sottoposti a limite di età per il consumo, al quale si aggiungono deterrenti economici come prezzi minimi e tasse, limitazioni orarie per la somministrazione e vincoli pubblicitari. Strumenti giuridici e polizia provvedono alla protezione legale. A supporto di tali strumenti dissuasivi c'è la promozione della salute che prevede un'educazione mirata a sviluppare nei giovanissimi la capacità di reagire ad ansia, stress e pressioni sociali, insieme a quella del saper rifiutare a droghe, alcol e tabacco.

Lì dove la prevenzione, supportata da uno stile di vita sano, non bastasse, l'Ufsp promuove la regola «osservare ed agire» e quindi massima attenzione da parte degli adulti di riferimento che possono individuare campanelli d'allarme ed intervenire con il sostegno necessario per i soggetti a rischio. In presenza di una dipendenza, però, è necessario intervenire con l'aiuto di professionisti in grado di fornire con competenza l'aiuto fondamentale agli interessati ed alle loro famiglie. L'importante è prevenire o per rimediare senza lasciare solo nessuno.

TMT (ti.mamme team)

