Mal d'auto: sintomi e rimedi

La cinetosi o, più comunemente, mal d'auto, è uno dei disturbi più diffusi tra i 3 ed i 12 anni e può rappresentare un grave problema che si ripercuote sull'intera famiglia in caso di lunghi spostamenti. Il mal d'auto deriva da una ipersensibilità del centro dell'equilibrio che si trova nell'orecchio interno e si manifesta durante tutti gli spostamenti cosiddetti passivi, ovvero in auto, treno ed aereo. Il disturbo può essere scatenato anche da stimoli visivi, come per esempio lo scorrere del paesaggio mentre il corpo è fermo, seduto in macchina o in treno. In caso di mal d'auto il bambino presenterà sudorazione fredda, nausea ed eventualmente vomito, colorito pallido, sbadigli e diffuso senso di malessere.

Per affrontare un viaggio con il piccolo affetto da cinetosi, previa prescrizione del pediatra, si possono far assumere farmaci specifici oppure si possono utilizzare gli specifici braccialetti. Per provare a prevenire il mal d'auto si possono adottare alcuni accorgimenti. Partire presto, quando il bambino con problemi di cinetosi ha ancora sonno e quindi ha più probabilità di addormentarsi durante il viaggio, può essere un utile espediente. Così come uno spuntino prima della partenza aiuterà a ridurre il senso di nausea, a patto che sia a base di alimenti facilmente digeribili ed eviti le bibite gassate alle quali bisognerà preferire bevande fresche da sorseggiare.

Torna utile anche fermarsi ogni 2 o 3 ore, cantare o giocare durante il viaggio è utile per distrarsi, mentre aiuta anche mantenere fresco l'abitacolo della macchina ed anche guidare in modo tranquillo. Inoltre, viaggiare di notte potrebbe essere utile per eliminare gli stimoli visivi ed evitare che i piccoli passeggeri utilizzino videogiochi e cellulari limiterà notevolmente i fastidi. Se nonostante questi accorgimenti il senso di malessere avesse il sopravvento, sarà opportuno fermarsi e lasciare il piccolo seduto tranquillo in macchina con i finestrini aperti, aspettando che si senta meglio prima di riprendere il viaggio.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram