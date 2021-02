Web più sicuro con il Safer Internet Day

«Insieme per un Internet migliore» è il tema globale della diciassettesima edizione del Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in rete. Il progetto nasce nel 2004 per volontà della Comunità europea determinata a sensibilizzare ragazzi e famiglie sui pericoli provenienti dal web: dal furto di identità al cyberbullismo, alle sfide ed al sexiting, per esempio. Per l'occasione l'UK Safer Internet Center ha divulgato alcuni consigli per una maggiore sicurezza on line, rivolti ai genitori. Considerate le legittime preoccupazioni degli adulti per i rischi che i giovanissimi corrono sul web, è utile che mamma e papà trascorrano del tempo con i propri figli rendendosi conto di cosa facciano online, magari consigliando loro scelte sicure, senza però limitarli, ricordando che internet per i giovani è un modo per affacciarsi sul mondo ed esplorarlo.

Ai genitori spetta anche il compito di capire se i figli abbiano bisogno di aiuto sul web: smanettano di continuo e sembrano dei grandi esperti, ma potrebbero aver bisogno di qualche indicazione in più su app, servizi e giochi, che l'esperienza anagrafica suggerisce agli adulti. Ci sono, poi, tre libertà fondamentali da non perdere per mostrare sostegno ai propri figli a proposito di Internet: la libertà di incontrare virtualmente persone diverse sulla base della quale rinforzare gli insegnamenti a proposito di differenze e dell'importanza del loro rispetto. La libertà di utilizzare sistemi di controllo protettivo soprattutto verso i più piccoli, affinché dispongano solo di contenuti appropriati e la libertà di parlare regolarmente dell'uso della tecnologia per capire ancor di più i propri figli e sostenerli anche in questo. Se può servire a rendere Internet più sicuro, tanto vale provare!

