Come creare un costume da coccinella

In tempo di Covid le sfilate di Carnevale non ci saranno. Un bambino può capire meglio di un adulto le restrizioni ma non la mancanza del divertimento. Per lui è tutto molto più semplice, mica come noi adulti.

Al bimbo basta "esibirsi" davanti ai fratelli o familiari e non in pubblico con centinaia di persone. E allora facciamoli divertire fornendogli tutto il nostro supporto.

Indipendentemente dalla disponibilità economica, i costumi di carnevale possono essere anche fatti a mano, senza che ci sia il bisogno di essere dei sarti.

Ma da dove iniziare? Ci sono tante stoffe e materiali che facilitano la vita, come ad esempio il tulle che crea volume e si può usare per creare gonne e vestiti vaporosi come il tutù di una ballerina. Il pannolenci e il feltro si prestano ad essere ritagliati con facilità perché non hanno bisogno di orli, non si sfilacciano e possono essere incollati con della colla a caldo.

Ecco come realizzare un costume da coccinella adatto a maschietti e femminucce

Materiale necessario: pantaloni neri; lupetto rosso; fogli autoadesivi di colore nero; cartone da imballaggio; due elastici grandi; colore acrilico rosso; pinzatrice; cerchietto per capelli nero; due pulisci pipa neri.

Prendete dei fogli autoadesivi neri e con un compasso o una formina circolare disegnate tanti cerchi.

Ritagliateli e incollateli sul davanti del lupetto, quelli che vi avanzeranno metteteli da parte perché vi serviranno per le ali.

Per il vestito prendete un cartone, stendetelo e disegnate due semicerchi uguali. Ritagliateli e uniteli tramite una striscia di cartone che fisserete internamente.

Sulla stessa striscia, fissate con dei punti di pinzatrice due grandi elastici: questi faranno da bretelle.

Colorate le ali con del colore acrilico rosso una volta che il colore sarà asciugato incollate i cerchietti neri.

Per le antenne prendete un cerchietto nero per capelli e con della colla a caldo fissate i nettapipe neri al centro del cerchietto.