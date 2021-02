Carnevale home-made per divertirsi con i bambini

Anche quest'anno il carnevale si prepara ad entrare nel vivo dei festeggiamenti e, sebbene le disposizioni anti coronavirus ridimensioneranno lo stile delle feste, non è detto che non ci si possa divertire. Soprattutto per amore dei bambini e del loro diritto ad essere felici, anche con le piccole cose. Bisogna solo organizzare in casa maschere e decorazioni insieme a qualche gioco. Una festa a tema può essere utile a recuperare idee: personaggi Disney, supereroi, stile tropicale, animali della fattoria e persino verdure dell'orto. Uno striscione da colorare con la scritta carnevale da far campeggiare nella stanza della festa, potrà essere la prima decorazione alla quale pensare. Palloncini sospesi con code di nastri colorati o trasparenti e pieni di coriandoli vivacizzeranno il soffitto, mentre festoni realizzati con anelli di cartoncino colorato concatenati decoreranno le pareti.

Questi addobbi, insieme a simpatici pesci, realizzati con piattini di plastica colorata, o carta variopinta ritagliata a forma di palloncino, potranno essere creati con i piccoli di casa che si divertiranno, così, anche a personalizzarli. Non possono mancare ovviamente anche i cappellini: coni di carta da decorare con tanti coriandoli o da colorare a gusto personale. Su internet sarà possibile trovare anche delle maschere da stampare, colorare e ritagliare, rendendole indossabili con l'applicazione di filo elastico sui lati. Un altro pezzo forte della festa sarà la ciotola fatta di coriandoli da realizzare con l'aiuto dei bambini. Per farla servono: un palloncino, tantissimi coriandoli colorati, colla vinilica, pennello preferibilmente a tampone di spugna, forbici ed un contenitore che funga da base di appoggio per il palloncino.

Dopo aver gonfiato il palloncino - tanto, quanto si vorrà che sia grande la ciotola -, lo si poggia sul contenitore (un vaso o una pentola per esempio) con la parte annodata verso il basso, e si spennella con colla vinilica il lato tondeggiante, immaginando di delineare la forma della futura ciotola. La superficie cosparsa di colla dovrà essere coperta di coriandoli e su di essi bisognerà applicare ancora colla e poi altri coriandoli, ripetendo l'alternanza di strati (l'ultimo passaggio sarà di colla), sino ad ottenere lo spessore desiderato con una superficie compatta e colorata. Dopo circa 10 ore necessarie per la completa asciugatura, si potrà bucare il palloncino, per rimuoverlo delicatamente una volta sgonfio, e modellare i bordi del nuovo contenitore, ora pronto per accogliere qualche leccornia di carnevale.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram