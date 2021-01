I terrible twos dalle urla potenti

Alzare la voce può capitare, ma non può essere un'abitudine. Il problema nasce quando i bambini gridano, sempre ed ovunque, senza distinzione di situazioni o necessità. Un comportamento sconveniente e fastidioso che deve essere assolutamente corretto prima di ritrovarsi con un timpano perforato o i calli in gola. E se quella del timpano può essere un'esagerazione, calli e noduli, insieme ad afonia o tono di voce rauco, possono essere problemi organici reali nei bambini che hanno l'abitudine di urlare in continuazione. Si chiamano terrible twos, perché età delle scimmie urlatrici sarebbe brutto, e sono gli anni in cui i piccoli scoprano il potere delle urla. Capricci, richieste, semplice comunicazione: tutto passa attraverso toni di voce troppo alti. Per trovare rimedio a questo comportamento è necessario individuarne la causa.

Il bambino urla: perché è quello che vede fare, perché vive in ambienti rumorosi ed è costretto ad alzare la voce per avere attenzione, perché ricatta gli adulti. Se in casa tutti urlano per comunicare da una stanza all'altra o per superare il volume della televisione, il piccolo imparerà questo comportamento e sarà costretto ad esso anche se l'ambiente dell'asilo è particolarmente chiassoso. La correzione è, quindi, alla base dei contesti nei quali il bimbo interagisce. Se invece gridare è un modo per fare i capricci, bisogna evitare di cedere al ricatto del subdolo dittatore. I genitori devono fare fronte comune alle richieste del nanetto prepotente anche se urla e, soprattutto, devono evitare di urlare a loro volta cercando di contenere tutta la rabbia. A mali estremi, meglio ignorarlo e, quando si sarà calmato, parlare con lui usando un tono molto pacato.

