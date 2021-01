L'orologio dei bambini

Un'ora, un giorno o un mese: sino ai 3 anni i bambini non hanno contezza della durata del tempo e non riescono a comprendere realmente quanto sia lunga una giornata o una pausa. Aiutarli a comprendere il valore del tempo e la sua «dimensione» è il primo passo verso la crescita e verso l'utilizzo dell'orologio. Non è un'associazione esagerata: imparando a leggere l'orologio, infatti, ogni bambino entra nel mondo degli adulti ed il movimento delle lancette diventa il ritmo che accompagna le sue giornate. Se i più piccoli vivono «adesso», già all'asilo gli altri cominciano a prendere confidenza con una consapevolezza temporale maggiore. Arrivano, così, i giorni della settimana, i mesi, le stagioni e poi finalmente l'orologio!

Imparare a leggerlo può essere anche un bel gioco da fare un po' per volta acquisendo, via via un'informazione in più. Un piatto di plastica potrà essere il primo orologio con le ore ben segnate sul quadrante e gli appuntamenti fissi segnati accanto alle ore corrispondenti: 8:00 scuola, 12:00 pranzo, 17:00 nuoto e così via. Quando il bambino acquisisce la giusta dimestichezza con il meccanismo si può passare alla funzione delle lancette spiegando che due giri completi di quella più corta scandiscono un giorno intero ed ogni giro di quella lunga fa scoccare un'ora. Verso i sette anni, appreso bene il funzionamento, il bambino potrà conquistare il suo primo orologio che potrà essere analogico o digitale, a seconda delle sue preferenze.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram