Adulti e bambini: i benefici del gioco

Giocare è una cosa seria. Questa è una frase che abbiamo sentito ed anche detto chissà quante volte, senza renderci conto della profonda verità che contiene. Avete mai provato ad analizzare i benefici che derivano dai giochi fatti con i bambini? Certo l'attività svolta deve essere gradita tanto dai piccoli che dagli adulti, altrimenti diventa una forzatura che causa ansia, ma i vantaggi che ne derivano sono tanti, anche per mamma e papà. Prima di tutto si riduce lo stress e si riesce a dar sfogo alle proprie fantasia e creatività. E poi si può ricavare anche un aspetto educativo per i bambini. Per loro, infatti, qualsiasi attività può diventare ludica: dalle faccende di casa alla preparazione dei pasti, l'importante è lo spirito giocoso nel farle.

La dottoressa Jacqueline Harding, ricercatrice della Middlesex University di Londra, ha sottolineato anche l'importanza delle risate durante i giochi tra adulti e bambini. Ridere aiuta a prima di tutto a condividere un po' di serenità con i piccoli e poi ridimensiona le preoccupazioni, scarica nervosismo e rabbia e rafforza i legami. Un toccasana per la salute, insomma, che non ci si deve far mancare. Durante i giochi è importante prestare attenzione anche alle occasioni di contatto fisico e visivo: ai bambini non piace essere osservati o toccati in ogni momento. Ottimo sarebbe abituarsi a chiedere loro se possiamo prenderli in braccio o dargli la mano, per evitare gesti dal sapore prevaricatorio.

E se non bastasse, chiedere il permesso per un contatto fisico aiuta i bambini a capire che non devono accettare in silenzio i comportamenti che non gradiscono, mettendoli così al sicuro, anche da grandi, da attenzioni non richieste e, più generalmente, rendendoli capaci di difendere il proprio corpo. Concedersi del tempo per giocare con i bambini diventa, quindi, un processo terapeutico per i piccoli che rinforzano resistenza psicologica e difese immunitarie, e per gli adulti che si rilassano e fanno svagare la mente. L'importante è che il tempo trascorso con i piccoli, poco o tanto, sia esclusivo e non ammetta interferenze.

TMT (ti.mamme team)

