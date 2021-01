Come insegnare ai bambini a vestirsi da soli

Arriva un giorno in cui la propria creatura arriva felice ed annuncia «mi sono vestito da solo!». In effetti i vestiti ci sono, ma sono abbottonati male o infilati a rovescio. Quella personcina che guarda impettita, orgogliosa della sua conquista, però, fa tacere le fragorose risate che diromperebbero a guardare come è conciata e spalanca l'ondata di sorrisi e complimenti, mentre si cerca il modo per sistemare i suoi indumenti. Si tratta a tutti gli effetti di un importante passo verso la conquista di un'autonomia sempre maggiore che aiuta a migliorare le abilità motorie, con le manine che pasticciano per abbottonare la camicia, ed anche quelle cognitive perché al piccolo tocca pensare a cosa indossare prima, per non ritrovarsi con il maglioncino sotto la camicia.

Ed è proprio così che quella personcina a caccia di crescita personale impara anche il nome degli indumenti. E allora come aiutare i pargoli a migliorare la propria consapevolezza in fatto di abbigliamento? Prima di tutto bisogna aiutarli ad imparare il nome di ogni indumento, pronunciandolo mentre li si veste, e poi bisogna scegliere vestiti dalle abbottonature semplici, velcro e bottoni grandi, per esempio, convolgendoli nel loro utilizzo. Invogliare il piccolo a vestirsi da solo e lasciargli il tempo necessario per riuscirci diventa fondamentale e, per renderlo via via più autonomo, è utile riporre i vestiti dove possa raggiungerli facilmente. E poi insegnare ai bambini a svestirsi, magari anche prima che a vestirsi, e soprattutto utile dotarli di indumenti il cui davanti e dietro siano facilmente riconoscibili per evitare che li indossino al contrario!

