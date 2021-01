Allenare il cervello dei bambini per farlo funzionare meglio

Una grande virtù dei bambini è quella di lasciarsi incuriosire ed appassionare da tutto ciò che ha attinenza con il gioco. Approfittare di questa inclinazione può rivelarsi utile anche per aiutare i piccoli a migliorare le loro doti logiche, aiutandoli ad allenare il cervello semplicemente giocando. Bisogna partire dal principio che l'intelligenza è malleabile, cioè può essere migliorata con esercizi costanti ed in particolare con giochi basati sulla logica e sulla matematica. Perché il cervello deve rimanere in costante allenamento come qualsiasi muscolo per funzionare al meglio.

Quali giochi fare, quindi, per stimolare la logica dei bambini? Gli scacchi e la dama sono i giochi di logica per eccellenza, perché richiedono l'analisi di una strategia. Anche enigmi e rompicapi richiedono applicazione per essere risolti e ad essi si può aggiungere anche il puzzle, che allena anche la capacità di osservazione e di concentrazione. Ottimo training per la logica infantile sono i labirinti ed i giochi con i numeri: uno su tutti il sudoku che affascina ed impegna anche gli adulti. Di grande utilità per l'esercizio del cervello sono anche gli indovinelli ai quali si può trovare risposta grazie ad un ragionamento logico. Ed infine i giochi di memoria ottimi per un esercizio di logica e fra i più diffusi c'è sicuramente il memory.

TMT (ti.mamme team)

