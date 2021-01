Maternità: gestirla con l'eggs freezing

Si scrive social eggs freezing e si legge crioconservazione ovocitaria, ovvero la risposta più recente al famoso orologio biologico che tanta ansia incute nelle donne. La soluzione è il punto fermo contro la pressione biologica legata alle conseguenze dell'invecchiamento ovarico e contro quella sociale pronta solo ad applicare l'immaginario bollino di procreatrice sulla fronte di ogni donna. Il social eggs freezing è, quindi, l'opportunità per puntare ad una gravidanza realmente voluta e, soprattutto, contemplata al momento giusto. È, praticamente, una tecnica di preservazione della fertilità che permette di avere un figlio quando ci si sente pronte senza temere l'avanzare dell'eta e tutti i limiti alla fertilità che esso comporta.

Individuato il momento coincidente con il picco della fertilità femminile, che rappresenta biologicamente il momento migliore per diventare mamme, bisognerebbe ottimizzarlo procreando. Questo momento, però, si verifica tra i 20 ed i 30 anni di ogni donna, periodo in cui ormai il gentil sesso è alle prese con la propria realizzazione formativa e professionale, oltre che con il consolidamento delle relazioni di coppia. Un momento poco gestibile con una maternità che, però, rischia di diventare difficile con il trascorrere del tempo che porta con sé la diminuzione della fertilità. Ed è qui che entra in scena il social eggs freezing ovvero la creazione di una riserva di ovociti di qualità, raccolti tra i 20 ed i 30 anni di età della donna interessata, e crioconservati per poter essere usati in seguito.

La procedura è semplice e poco invasiva e permette di conservare ovuli che si manterranno giovani, ma proprio alla luce di questa evidenza bisogna ricordare che il corpo della donna, invece, seguirà il suo percorso di crescita ed invecchiamento e, quindi, non sarà il caso di attendere la maturità inoltrata per la gravidanza, così da non incorrere in problemi ostetrici. La procedura di raccolta e conservazione ha costi che oscillano tra i 2500 ed i 3500 euro in base ai quali aggiungere il pagamento annuo per l'immagazzinamento degli ovuli. Be ready, whenever you're ready è la campagna informativa sul social eggs freezing rivolta a donne tra i 20 ed i 40 anni affinché possano gestire il proprio desiderio di maternità con responsabilità e consapevolezza.

