Gli atelier del Museo in erba non vanno in vacanza

Quello che sta per concludersi è un anno speciale per il Museo in erba che ha festeggiato il suo 20° compleanno all’insegna dell’arte e della creatività con tante iniziative, mostre, laboratori.

Le attuali disposizioni federali permettono le attività con i bambini quindi il Museo in erba conferma dal 28 dicembre al 5 gennaio un programma dal titolo insolito: “Di questi atelier... vorrei il bis!” che propone i laboratori più richiesti e apprezzati dai bambini nel 2020.

I giovani ospiti saranno accolti dalle animatrici del museo che li accompagneranno alla scoperta di curiosità, tecniche e segreti del mondo dell’arte e degli artisti, e acquisiranno gli strumenti e le conoscenze per cimentarsi nella realizzazione di un loro personale capolavoro, ispirato a opere famose.

Come sempre, non mancherà un’attenzione particolare alle norme di sicurezza e igiene, in linea con i piani di protezione.

Programma - Si sperimenteranno i collage di Matisse, si potranno dipingere i paesaggi esotici di Gauguin e le balene colorate di Hundertwasser. E ancora, si realizzeranno i ritratti cubisti di Picasso e si svelano i misteri nascosti nei quadri di Magritte. Infine, in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, ci si divertirà a inventare nuovi quadri prendendo in prestito la tecnica dell’”insalata delle favole” da uno dei più grandi autori per l’infanzia di sempre.

Inizio dei laboratori ore 14.15. Nel caso di forte richiesta, si proporrà un secondo appuntamento la mattina. Prenotazione obbligatoria: ilmuseoinerba@bluewin.ch

Sono previste inoltre, esclusivamente per i bambini, due animazioni “Il mio amico Calder” per entrare nel magico mondo dell’artista Alexander Calder e scoprire la sua arte giocando.

29 dicembre, 5 gennaio 2021 ore 15.00.

Prenotazione obbligatoria: ilmuseoinerba@bluewin.ch

Programma nel dettaglio:

DICEMBRE

Lunedì 28 dicembre. Sforbiciando con Matisse. Da tante carte variopinte inventiamo e ritagliamo le sagome per un fantastico collage.

Martedì 29 dicembre (14.15). Le isole di Gauguin. Un viaggio in mezzo all’oceano sulle isole preferite di Paul Gauguin tra piante, fiori e spiagge tropicali.

Martedì 29 dicembre (15.00). Il mio amico Calder. Animazione alla mostra.

Mercoledì 30 dicembre. Hundertwasser e le balene. Il Pianeta e i suoi abitanti sono in pericolo. Ricordiamoci di rispettarli con un manifesto nello stile dell’artista Hundertwasser.

GENNAIO

Sabato 2 gennaio. Picasso, tutti in barca! Che bello costruire un giocattolo solo con un foglio di carta! Prepariamo una barchetta per la bambina cubista di Picasso.

Lunedì 4 gennaio. La chiave dei sogni di Magritte. Nei quadri di Magritte c’è qualcosa che non quadra! Risolviamo insieme l’enigma!

Martedì 5 gennaio (14.15). Insalata d’arte con Gianni Rodari. Ispiriamoci alla tecnica “dell’insalata delle favole” per rubare particolari dai quadri di artisti famosi e inventare nuove storie e nuovi capolavori.

Martedì 5 gennaio (15.00). Il mio amico Calder. Animazione alla mostra.

Tutte le attività sono su prenotazione.

In caso di forte richiesta (il numero dei partecipanti è limitato a 8) i laboratori saranno proposti anche la mattina con inizio alle 10.00.

Il Museo in erba, in osservanza delle recenti disposizioni federali resta aperto solo per le attività con i bambini; la mostra Calder, che circo resta chiusa al pubblico fino al 22 gennaio 2021.