“Un'ora parliamo di…“ genitorialità e coppia strategica

Prosegue anche nel 2021 “Un’ora parliamo di …”, ciclo di conferenze gratuite organizzato dal Settore Corsi di Croce Rossa Svizzera – Associazione Cantonale Ticino – grazie al sostegno del Dipartimento della Sanità e Socialità del Cantone Ticino.

Da gennaio il format si amplia, indirizzandosi oltre che ai genitori anche ai single e alla coppia. Sei gli incontri in programma di “Un’ora parliamo di coppia strategica” condotti da Nadja Pagliaro (psicologa e psicoterapeuta in sessuologia clinica e relazioni di coppia), per parlare, confrontarsi e riflettere sui diversi aspetti che caratterizzano una relazione.

Sei diversi momenti per riconoscere le insidie ed i pericoli che possono presentarsi in una relazione, apprendere strategie efficaci per migliorare la relazione con il partner, risolvere i piccoli e grandi conflitti quotidiani, costruire e mantenere una relazione stabile ed appagante. Seppur indipendenti l’una dall’altra, le sei conferenze possono costituire un percorso di crescita e maturazione per tutte le coppie appena formate, ma anche per quelle con qualche anno in più.

7.01.2021 La Coppia che nasce: dall’Idillio alla Realtà

In principio c’è l’innamoramento… poi l’amore ed il consolidamento della coppia. Modalità di relazione che possono determinare il successo o il fallimento dello stare insieme: come riconoscere quelle disfunzionali ed uscirne!

2. 8.02.2021 La Sessualità nella coppia

Il sesso, che rappresenta un elemento fondamentale per il mantenimento dell’unione di coppia, non così raramente diventa un problema!

Dalla “gioia del sesso”, ai problemi reali, fino all’”obbligo” alla felicità sessuale.

3. 15.03.2021 La nascita di un figlio: il passaggio da coppia a famiglia

La nascita di un figlio comporta un cambiamento profondo, radicale e definitivo nella vita della coppia. Affrontare questo percorso di eccitazione e timori, adattandosi alle inevitabili trasformazioni.

4. 12.04.2021 Quando la Crisi prende il sopravvento: litigare con successo!

Il conflitto può condurre al fallimento della relazione, ma se gestito in modo strategico, può diventare uno strumento di crescita personale e di coppia. Impariamo a litigare, ma soprattutto a comunicare!

5. 10.05.2021 La Separazione: il fallimento della coppia

La fine di una relazione, a volte può essere evitata, a volte no! Sopravvivere alle incomprensioni e all’infedeltà, ma anche alla fine di una storia d’amore.

6. 14.06.2021 La coppia che funziona: protocolli e strategie di auto-aiuto

Una relazione appagante e duratura non è il frutto del Caso o un fortunato regalo del Destino. È piuttosto il risultato di un lavoro creativo e quotidiano, che richiede, ai due partner, impegno e costanza. Strategie e stratagemmi pratici per il successo della coppia.

Nell’ambito invece dei consueti appuntamenti dedicati ai genitori e ai figli, svariati i nuovi argomenti proposti: dalla questione dell’omosessualità negli adolescenti – serata che sarà presentata da Joana Bienert, co-coordinatrice di Imbarco Immediato - al binge drinking e all’apatia giovanile.

La partecipazione alle serate è gratuita. Sarà possibile seguire gli incontri online e/o in presenza - se la situazione, vista l’emergenza sanitaria in corso, lo consentirà.

Per questioni organizzative è necessario confermare la propria presenza: 091 682 31 31, info@crs-corsiti.ch.