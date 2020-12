Il dilemma delle armi giocattolo

I giocattoli preferiti dai bambini sono tanti e spesso molto moderni. Ma tra di essi, soprattutto tra i maschietti, è frequente la richiesta di armi: pistole e fucili dal suono sempre più simile alla realtà, ma anche frecce, spade e coltelli che alla vista somigliano in modo impressionante a quelli veri. La loro richiesta non è condizionata da una ricorrenza: che sia Natale, il compleanno o l'uscita extra con mamma e papà, arriverà inevitabilmente il momento in cui il combattente in miniatura che vive nel corpo del sorridente pargolo si farà notare. E comunque arriverà a prescindere da quale sia l'opinione personale in merito al loro utilizzo da parte dei bambini, e se sia o meno opportuno favorire la loro considerazione di essi come oggetti di impiego normale.

Se si decide di regalare un'arma giocattolo ai propri figli non bisogna trascurare alcune accortezze che si usano per qualsiasi gioco, affinché non rappresenti un rischio per i piccoli. Quali sono gli aspetti da verificare? Prima di tutto assicurarsi della presenza del marchio Ce, obbligatorio per garantire che la realizzazione del prodotto che ne è fornito è avvenuta nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza. Evitare l'acquisto di armi giocattolo taglienti ed appuntite, e preferire oggetti dalle punte arrotondate e meglio se morbidi. La regola generale, poi, è quella di verificare la fascia di età raccomandata per il tipo di gioco scelto che, comunque, visto il genere è sempre consigliabile riservarlo ai più grandicelli, magari spiegando loro, in modo comprensibile, la valenza e la pericolosità di quegli oggetti.

