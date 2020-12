Menarca anticipato e bevande zuccherate

L'arrivo delle prime mestruazioni, segna l'inizio della pubertà e si attesta, solitamente, tra i 10 ed i 15 anni e, prevalentemente tra i 12 ed i 13. Possono registrarsi, però, anche casi di pubertà precoce con il menarca che compare prima degli 8 anni, e pubertà ritardata tra i 16 ed i 18. Quando la prima mestruazione arriva dopo i 18 anni, si parla di amenorrea primaria da indagare in modo specifico. Il menarca precoce o anticipato, invece, non ha cause peculiari legate a malattie, mentre può risentire di fattori ereditari.

È, fondamentalmente, tutta una questione di ormoni che, però, può rappresentare un aumento del rischio di tumore al seno da grandi. Una novità, nella valutazione delle possibili cause del menarca precoce, arriva dai risultati, pubblicati sulla rivista Human Reproduction, di uno studio condotto dai ricercatori della Harvard Medical School. La ricerca ha esaminato oltre 5 mila e 500 fanciulline di età compresa tra i 9 ed i 14 anni, dal 1996 al 2001, con l'intento primario di verificare il nesso tra obesità infantile e l'assunzione di bevande zuccherate.

Lo studio, però, ha permesso di evidenziare anche un effetto collaterale legato alla comparsa precoce del primo ciclo mestruale. L'assunzione quotidiana di bevande zuccherate, infatti, influirebbe sul menarca anticipato e, come sottolinea la dottoressa Karin Michels, curatrice della ricerca, figurerebbe come una causa della pubertà anticipata che diventa via via più frequente nei Paesi più progrediti. Nulla, invece, è stato rilevato in merito alle conseguenze delle bevande non zuccherate.

