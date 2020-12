Idee per un Natale zero waste

Il Natale è ormai alle porte e mentre all'esterno si respira un'aria gelida, nelle case ci si affretta a creare una bella atmosfera gioiosa, capace di mettere da parte, almeno per un po', i pensieri meno allegri. Soprattutto per i piccoli, che hanno sempre bisogno di rassicurazioni e sorrisi. Quale idea migliore di qualche decorazione homemade e, magari, a zero impatto ambientale? Decorazioni zero waste, esatto! Utilizzando quello che si ha in casa e persino qualche rifiuto. Prima di tutto l'albero. Se non ne abbiamo già uno, ci sono due opzioni: recuperarlo usato da amici e parenti o in un negozio specifico, o realizzarlo in modo alternativo. Ed è questa seconda possibilità la più divertente! Un albero di Natale è praticamente un triangolo o una piramide se gli diamo volume, basterà quindi sbizzarrirsi per crearne uno.

Pensate a tutti i rami che si trovano durante una passeggiata all'aria aperta: recuperandone una decina di lunghezza a scalare, si potranno disporre in ordine crescente, in orizzontale, inchiodati ad un ramo più lungo a fare da tronco o legati tra loro con uno spago. Ed ecco un albero da appendere che è anche salvaspazio. Se in casa ci sono tanti libri, si potrà creare un albero con essi, e se si vuole evitare l'impiccio di dover smontare l'albero a fine festa, basterà realizzarlo con i pacchetti dei regali o con dei muffin singolarmente confezionati: scartati i pacchi e mangiati i muffin non ci sarà altro da mettere a posto! Se invece abbiamo un albero finto di quelli che sopravvivono da anni, montati e smontati, anche tirati giù dal gattonatore infante di turno, andrà benissimo e per dargli un'aria nuova, via libera alle decorazioni. Perché un altro punto forte del Natale zero waste sono proprio gli addobbi.

Insieme alle ghirlande fatte con rametti, bacche e fogliame, o i centrotavola creati con frutta e candele, ci sono le decorazioni da appendere all'albero: commestibili come noci infiocchettate, biscotti, festoni di pop-corn, oppure create con il riciclo o con la pasta di sale. Per riciclo si intende anche riuso di oggetti recuperati da amici e parenti oppure, nel significato più classico: i cilindri di cartone della carta casa o igienica da piegare e tagliare ad anelli che incollati tra loro formano fiocchi di neve, i ritagli di stoffa e pannolenci per creare figure morbide. E poi bigliettini realizzati dai bambini, fotografie, calzini colorati e spaiati riempiti d'ovatta e cuciti come palline, piccoli giocattoli accantonati e pupazzetti vari: niente di più unico, ecologico e divertente! E Buon Natale!

TMT (ti.mamme team)

