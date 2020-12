Natale: come evitare la trappola delle abbuffate

Qualcuna ha già preparato la lista della spesa per fronteggiare i preparativi gastronomici delle prossime festività, seguendo quella tradizione non proprio sana delle abbuffate natalizie. Piatti più elaborati, antipasti e dolci in abbondanza fanno parte delle numerose portate che imbandiscono la tavola delle feste: un'abitudine tutt'altro che salutare sulla quale si è espressa anche Assosalute, l'Associazione nazionale farmaci di automedicazione che fa parte di Federchimica. Gli esperti hanno elargito qualche consiglio e, soprattutto, alcune raccomandazioni per evitare tutti quei comportamenti che finiscono per ripercuotersi sul benessere in generale e di stomaco ed intestino in particolare.

Vietato lo stress: o almeno vietato peggiorarlo con la frenesia di organizzazioni e preparativi che, inevitabilmente, fanno capolino ben prima dei giorni di festa veri e propri. La conseguenza è un lungo elengo di sintomi che vanno dai bruciori di stomaco alle tensioni muscolari. Meglio quindi procedere per priorità riservandosi dei tempi personali, durante i quali provare a rilassarsi, magari leggendo, facendo un po' di meditazione o di yoga o di sport - senza esagerare per evitare danni - anche una paggessiata con i bambini o un pomeriggio di chiacchiere e tè caldo con le amiche. Insomma dimenticare obblighi ed orologio diventa la cura contro l'ansia da festività.

Anche a tavola, però, bisogna fare qualche cambiamento: meglio concentrarsi sulla qualità dei cibi piuttosto che sulla quantità delle portate. Ed evitare il digiuno in vista o dopo un lauto pasto, meglio mantenersi leggeri mangiando frutta e verdura. Anche ridurre gli alcolici è un valido consiglio, così come quello di limitarsi ad un assaggio di dolci e cioccolata anche se abbondano in ogni angolo della casa. E questo vale anche per i bambini che, di fronte ai vari dolciumi, non conoscono freni. Un'altra accortezza riguarda il cibo avanzato: consumarlo fa quasi parte della tradizione, ma l'importante, per evitare intossicazioni, è che la sua conservazione sia stata perfetta.

TMT (ti.mamme team)

